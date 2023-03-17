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Вчера, 22:32

Социальные пенсии в России будут проиндексированы еще на 3,3% с 1 апреля

соцсети
Фото:соцсети

Социальные пенсии в РФ будут проиндексированы еще на 3,3% с 1 апреля в дополнение к проведенной в июне 2022 года индексации на 10%.

Соответствующее постановление правительства РФ размещено на официальном портале правовой информации.

«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2023 года социальных пенсий в размере 1,033», — говорится в документе.

В пресс-службе минтруда РФ сообщили, что это решение затронет 4 миллиона человек. В бюджете Социального фонда на это предусмотрено почти 15,6 млрд рублей. Там пояснили, что размер индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. В минтруде напомнили, что традиционно индексация социальных пенсий проводится один раз в год — 1 апреля.

В связи с темпами инфляции в первом полугодии 2022 года было принято решение провести повышение ряда социальных выплат поэтапно, чтобы поддержать доходы граждан с учетом роста цен, пояснили в министерстве. Таким образом, за 2022 год индексация социальных пенсий проходит в два этапа — с 1 июня 2022 года на 10% и с 1 апреля 2023 года — еще на 3,3%.

Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.

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