По федеральной программе в Башкирии построят 11 новых улиц в жилых районах

В 2023 году в Башкирии благодаря федеральной программе стимулирования жилищного строительства национального проекта «Жилье и городская среда» планируется строительство 11 новых улиц. Как стало известно «Башинформу», дороги общей протяженностью более восьми километров будут расположены в Ленинском, Демском и Октябрьском районах Уфы, а также в городе Октябрьском. Общий объем финансирования проектов на этот год составляет порядка 850 млн рублей.

В рамках развития южной части жилого района «Затон-Восточный» продолжается строительство семи улиц в кварталах № 21, 23 протяженностью более 4 км. Завершить работы планируется в 2024 году.

В Демском районе Уфы началось строительство объекта улицы в квартале № 4 микрорайона восточнее озера «Кустаревское». Проект будет реализован в 2023 году. В прошлом году в данном микрорайоне по программе «Стимул» уже было построено четыре дороги.

Улицы в жилой застройке микрорайона № 33 города Октябрьского протяженностью 2,4 км. также будут введены в эксплуатацию в 2023 году.

В текущем году также запланировано начало строительства дорог по ул. Архитектора Рехмукова и ул. Мусы Гареева. Работы пройдут в два этапа. Общая протяженность дорог составит около одного километра, ширина двух полос — 3,5 метров каждая. Новые улицы будут проходить по двум сторонам квартала, внутри которого к юбилею Уфы строится Центр спортивной борьбы. На сегодняшний день объявлены конкурсы по отбору подрядчиков.

Напомним, по программе «Стимул» в 2022 году были введены шесть новых дорог в Уфе, Стерлитамаке и Нефтекамске общей протяженностью более 4 км. В рамках реализации проектов строители не только подготовили основание, отсыпали дороги и уложили асфальт, но и организовали благоустроенные тротуары, светофоры и дорожные знаки, автобусные остановки.

Кроме того, в рамках федеральной программы в Республике Башкортостан до конца 2024 года запланировано построить девять объектов инженерной инфраструктуры в Уфе, Октябрьском, Салавате и Уфимском районе.