Жители Башкирии могут вернуть деньги за подарочные карты. Как сообщила 16 марта на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» замруководителя управления Роспотребнадзора по РБ Галина Пермина, вернуть можно как полную стоимость, так и остаток (разницу), даже если компания указывает, что по их условиям это нельзя сделать. За просроченные карты также деньги обязаны вернуть потребителям.

Так, в 2022 году поступило 21 обращение о невозможности использования подарочных карт и об отказе в возврате денег за них. В судебные органы было направлено три исковых заявления о возврате денег за подарочные сертификаты - все рассмотрены и удовлетворены. Потребителям вернули 9 тысяч рублей и моральный вред - 2 тысячи рублей.