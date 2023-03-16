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Сегодня, 14:56

Жители Башкирии могут вернуть деньги за подарочные карты

ИА Башинформ
Фото:ИА Башинформ

Жители Башкирии могут вернуть деньги за подарочные карты. Как сообщила 16 марта на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» замруководителя управления Роспотребнадзора по РБ Галина Пермина, вернуть можно как полную стоимость, так и остаток (разницу), даже если компания указывает, что по их условиям это нельзя сделать. За просроченные карты также деньги обязаны вернуть потребителям.

Так, в 2022 году поступило 21 обращение о невозможности использования подарочных карт и об отказе в возврате денег за них. В судебные органы было направлено три исковых заявления о возврате денег за подарочные сертификаты - все рассмотрены и удовлетворены. Потребителям вернули 9 тысяч рублей и моральный вред - 2 тысячи рублей.

Автор:Ксения Калинина
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