В Уфе стали известны перечень и стоимость работ при реконструкции сада Аксакова

Управление капитального строительства администрации Уфы по итогам пяти аукционов заключило контракты на благоустройство объекта культурного наследия регионального значения - сада имени Аксакова и прилегающих территорий. Стоимость работ составит 241 миллион рублей.

Согласно техзаданию благоустройства парка, в саду Аксакова заменят сцену, установят павильон «Уличная библиотека», торговые киоски, навес, амфитеатр у озера, многоуровневую скамью. Территорию озеленят, установят новое освещение и видеонаблюдение. Также появится ограждение набережной.

В рамках работ планируют заменить памятник «Аленький цветочек», установленный в 2010 году в честь одноименной повести Сергея Аксакова. Конструкцию заменят на другую скульптуру в исторической аллее.

До начала 1990-х годов в саду Аксакова стоял исторических деревянный летний театр Видинеева. Здание театра, построенного в 1894 году, простояло до 1991 года, когда, несмотря на протесты горожан, было снесено. Этот момент был учтен в проекте реконструкции, которая не затронет место, где сохранился фундамент театра. В перспективе это даст возможность для его восстановления.

Наряду с садом Аксакова, как ранее сообщал «Башинформ», общественные пространства также будут благоустраиваться на улице Ленина.