В Роспотребнадзор по Башкирии жалобы от потребителей услуг Wildberries не поступали

На днях в СМИ появилась информация, что некоторые сотрудники пунктов выдачи Wildberries закрывают их с 15 марта из-за спора с компанией. Причина — штрафы, которые они должны заплатить Wildberries якобы за подмену товаров. Позже компания подтвердила закрытие нескольких пунктов выдачи заказов. Руководитель минтруда РФ Антон Котяков сообщил ТАСС, что министерство и Роструд разбираются с ситуацией, возникшей вокруг Wildberries. Позже появилась информация, что онлайн-ретейлер временно приостановил списания с владельцев партнерских пунктов выдачи заказов за подмену товаров и отменяет более 10 тысяч штрафов за такое нарушение, выявив их некорректность. 16 марта на пресс-конференции в ИА «Башинформ» заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Башкирии Галина Пермина заявила, что к ним жалобы по данной компании не поступали.

«Мы, конечно, в курсе, что такая история происходит на этой площадке, но в управление Роспотребнадзора по РБ именно от потребителей услуг Wildberries обращений не поступало. Вероятно, это локальные проблемы внутри компании», — сказала она.

Уполномоченный по правам потребителей в РБ Валерий Самохин заявил, что в Уфе ни один пункт выдачи товаров Wildberries не закрылся.

«Мошенники придумали новую схему и переключились на интернет-заказы. Так, на подставное лицо оформлялся пункт выдачи заказов, нанимались продавцы, которые ничего не знали. Все посылки, которые приходили на подставных лиц, изымались и, по сути, на складе стояли пустые коробки. А потом Wildberries, насколько я знаю, попытался все эти потери повесить на продавцов, на сотрудников. Поэтому возникла такая проблема. Надеюсь, что они порядок наведут. Пострадавшие потребители, в любом случае, будут. В некоторых городах пункты закрываются, а товар вывозится в другой пункт, в Уфе этого пока нет», — сказал он.