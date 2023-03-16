В Башкирии подсчитали миллионеров

УФНС России по Башкирии подвело итоги декларационной кампании 2022 года. В общей сложности жители республики представили свыше 486 тысяч налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц. Это на 4,1 процента больше, чем в прошлом году.

«Более 1 млн рублей задекларировали свои доходы более 58 тысяч налогоплательщиков. Сумма налога, подлежащая уплате, выросла на 74,8 процента и превысила 2 миллиарда рублей», - пояснили «Башинформу» в пресс-службе УФНС России по Башкирии.

Основную долю представленных деклараций, или 88 процентов от общего числа, составляют декларации, в которых налогоплательщиками заявлена сумма дохода до 1 млн рублей.

При этом в ведомстве отметили, что в республике ежегодно растет и сумма заявленных налоговых вычетов. Так, заявленная в налоговых декларациях сумма к возврату из бюджета, составила 10,1 млрд рублей. Это на 16,2 процента больше, чем в прошлом году.

Самыми популярными вычетами среди жителей республики по-прежнему остаются имущественные и социальные. Чаще всего налогоплательщики заявляют имущественные вычеты на покупку и строительство жилья.

Подавать декларации в Башкирии предпочитают преимущественно в электронном виде, используя для этого интерактивный сервис «Личный кабинет для физических лиц» на сайте ФНС России.