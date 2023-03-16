УФНС Башкирии напомнило о льготе по налогу на жилье, которая распространяется на всех

В башкирском управлении ФНС напомнили о вычетах с налога на недвижимость, которые распространяются на всех граждан. Это уменьшение кадастровой стоимости квартиры — на 20 кв. м, по комнате — 10 кв. м, по жилому дому — 50 кв. м. Эти вычеты применяются автоматически.

«Например, если человек владеет тремя квартирами, комнатой, двумя жилыми домами, то вычет будет предоставлен в отношении каждой из трех квартир, комнаты и каждого из домов. Если же площадь дома менее 50 кв. м, налог с него не уплачивается», — пояснили в УФНС.

Аналогичный налог, только в отношении земли, действует для ряда льготников — Героев Советского Союза, Российской Федерации, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий.

Из земельного налога вычитается кадастровая стоимость 600 кв. м, или 6 соток. То есть если человек владеет участком не больше 6 соток, он не будет платить налог. А если больше — например, 8 соток, владелец заплатит только за 2 сотки. Такая преференция распространяется на один земельный участок.