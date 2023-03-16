С 1 июля выплаты пострадавшим на производстве будут перечислять только на карту «Мир»

С 1 января 2023 года вступили в силу изменения в федеральный закон «О национальной платежной системе». Согласно внесенным изменениям, пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний для дальнейшего перечисления ежемесячных выплат необходимо оформить банковскую карту национальной платежной системы «Мир».

«Это требование имеет отношение только к тем, кто получает ежемесячные страховые выплаты на банковские счета без использования национальных платежных инструментов», - пояснили «Башинформу» в пресс-службе отделения Социального фонда по Башкирии.

Для получателей через отделения почтовой связи или иные организации, занимающиеся доставкой ежемесячных пособий, выплаты будут доставляться по тому же графику, что и раньше.

После открытия карты «Мир» в банке, новые реквизиты счета необходимо предоставить в клиентские службы отделения СФР в районах и городах Башкирии.