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Сегодня, 08:48

С 1 июля выплаты пострадавшим на производстве будут перечислять только на карту «Мир»

С 1 июля 2023 года ежемесячные выплаты пострадавшим от несчастных случаев на производстве будут перечисляться на карту платежной системы «Мир», сообщили в отделении Социального фонда по Башкирии.

С 1 января 2023 года вступили в силу изменения в федеральный закон «О национальной платежной системе». Согласно внесенным изменениям, пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний для дальнейшего перечисления ежемесячных выплат необходимо оформить банковскую карту национальной платежной системы «Мир».

«Это требование имеет отношение только к тем, кто получает ежемесячные страховые выплаты на банковские счета без использования национальных платежных инструментов», - пояснили  «Башинформу» в пресс-службе отделения Социального фонда по Башкирии.

Для получателей через отделения почтовой связи или иные организации, занимающиеся доставкой ежемесячных пособий, выплаты будут доставляться по тому же графику, что и раньше.

После открытия карты «Мир» в банке, новые реквизиты счета необходимо предоставить в клиентские службы отделения СФР в районах и городах Башкирии.

Автор:Галина Бахшиева
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