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Сегодня, 11:32

Как пенсионерам облегчают налоговое бремя?

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Как пояснили в УФНС по Башкирии, российским пенсионерам предоставляются существенные налоговые послабления — они имеют право на вычет из налогов на землю и жилые помещения.

С них не возьмут налог с участка площадью до 6 соток (а если он больше — платить нужно за «остаток»), а также не придется платить налог за один объект жилой недвижимости - за один дом или одну квартиру.

Такие же льготы с 2019 года распространяются и на так называемых предпенсионеров — людей, которым до достижения пенсионного возраста осталось пять и менее лет — женщинам с 55, мужчинам с 60 лет.

Чтобы льгота учитывалась в УФНС, нужно направить заявление. Подать его можно через сайт, через офисы многофункциональных центров, мобильное приложение «Налоги ФЛ», лично в любой налоговой инспекции. Сделать это нужно до 30 апреля 2023 года.

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