«ГарантЗаймы» уведомляет пайщиков о созыве общего собрания

Кредитный потребительский кооператив граждан «ГарантЗаймы» (ОГРН 1180280029533), располагающийся по адресу: 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 57, офис 2, зарегистрированный 15.05.2018 г. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан, уведомляет о созыве Общего собрания части членов (пайщиков) Кооператива.

Форма проведения Общего собрания части членов (пайщиков) – заочное голосование с 9:30 ч. 16.03.2023 г. до 18:30 ч. 26.04.2023 г.

Общее собрание части членов (пайщиков) КПКГ «ГарантЗаймы» кооперативного участка №1 в офисе по адресу: 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 57, офис 2, с повесткой дня:

Избрание председателя и секретаря собрания; Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии; Об избрании уполномоченного, его прав и обязанностей. Об избрании уполномоченного, его прав и обязанностей. Об избрании уполномоченного, его прав и обязанностей. Об избрании уполномоченного, его прав и обязанностей.

Общее собрание части членов (пайщиков) КПКГ «ГарантЗаймы» кооперативного участка №2 в офисе по адресу: 454080, г. Челябинск, ул. Труда, д. 161, с повесткой дня:

Избрание председателя и секретаря собрания; Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии; Об избрании уполномоченного, его прав и обязанностей. Об избрании уполномоченного, его прав и обязанностей. Об избрании уполномоченного, его прав и обязанностей.

Бюллетени для голосования будут направлены каждому члену (пайщику) Кооператива заказным письмом либо вручены под расписку не позднее 06.04.2023 г.

Дата начала принятия заполненных бюллетеней: с 9:30 ч. 16.03.2023 г.

Дата окончания заполненных бюллетеней: до 18:30 ч. 26.04.2023 г.

Заполненные бюллетени принимаются нарочно в офисе КПКГ «ГарантЗаймы», его подразделениях представителями Кооператива в соответствии с адресами, указанными на сайте https://гарантзайм.рф/ в разделе «Контакты», и (или) по почтовому адресу: 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 57, офис 2.

С информацией, подлежащей предоставлению членам (пайщикам) при подготовке Общего собрания части членов (пайщиков) кредитного потребительского кооператива граждан «ГарантЗаймы», можно ознакомиться по адресу: 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 57, офис 2, в рабочие дни в соответствии с режимом работы соответствующего подразделения.