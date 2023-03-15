В России смягчится ответственность предпринимателей за ряд преступлений, связанных с налогами

Для российских предпринимателей появится «право на ошибку». Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, депутат от Башкирии Ирина Панькина объясниа информагентству «Башинформ», что уголовные дела о преступлениях, связанных с уклонением представителей бизнеса от уплаты налогов и иных обязательных платежей, не будут возбуждаться, а открытые уголовные дела будут подлежать прекращению в случае, если предприниматель уплатит недоимки, пени и штрафы в полном объёме.

Закон, принятый Госдумой, направлен на гуманизацию уголовного законодательства в части налоговых преступлений.

«Этот закон выступает одним из этапов снижения нагрузки на отечественный бизнес и направлен на поддержку российской экономики в современных условиях. Изменения позволят российскому бизнесу продолжать развиваться и крепнуть. Наша задача сейчас — максимально поддержать российское предпринимательство, сохранить рабочие места, производство, расширить импортозамещение», — говорит Ирина Панькина.