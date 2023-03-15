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Сегодня, 12:40

В Башкирии подсчитали пенсионеров и их пенсии

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

В Башкирии общая численность пенсионеров в январе 2023 года составила 1,150 млн человек, из которых более 171,4 тысячи — работающие пенсионеры. Об этом сообщили статистики республики.

Для сравнения: в январе 2022-го в республике насчитывалось свыше 1,149 млн пенсионеров, из них около 186,5 тысячи работали.

Средний размер назначенных пенсий в январе 2023 года достиг в Башкирии 18 862 рублей. Это почти на 800 рублей больше, чем в декабре 2022 года. 

Как сообщал ранее «Башинформ» со ссылкой на главу минтруда Антона Котякова, в России с 1 января 2023 года индексация пенсий для неработающих составила 4,8 процента. Январское повышение пенсий затронуло более 1 млн 57 тысяч пенсионеров Башкирии, чьи выплаты в среднем увеличены на тысячу рублей, информировал 9 января «Башинформ», ссылаясь на данные отделения Социального фонда РФ по региону.

Напомним, по решению президента России Владимира Путина с 1 июня 2022 года уже проведена промежуточная индексация выплат на 10%. Таким образом, совокупный прирост выплат по отношению к 1 января 2022 года составит 15,3%.

Ранее в минтруде сообщали, что после индексации в 2023 году средний размер страховой пенсии по старости для неработающих достигнет в стране 21 864 рублей.

Автор:Галина Бахшиева
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