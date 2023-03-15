С 15 марта в Уфе подорожал проезд на маршрутах, соединяющих южные микрорайоны с Инорсом

С 15 марта в Уфе подорожал проезд на двух автобусных маршрутах: № 167 Уфимский ДОК — ЖК Цветы Башкирии и № 258 Серебряный ручей — Уфимский ДОК. Об этом ранее предупреждала мэрия.

На первом из них стоимость проезда теперь составляет 35 руб. при расчете наличными или банковской картой, и 30 руб. при расчете картой «Алга».

На втором — 35 руб. при всех способах оплаты.

Как сообщал Башинформ, перевозчик объяснил повышение тем, что прежний тариф в 33 руб. не покрывал эксплуатационные траты — дорожают запчасти, топливо, техобслуживание, выросли лизинговые платежи.