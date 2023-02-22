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Вчера, 20:15

В Уфе подорожает проезд в автобусном маршруте, соединяющем два густонаселенных микрорайона

соцсети
Фото:соцсети

С 15 марта 2023года проезд подорожает на автобусном маршруте №167 «Уфимский ДОК – ЖК Цветы Башкирии».

Перевозчик, который обслуживает данный маршрут, вынужден увеличить стоимость проезда из-за повышения расходов на содержание и обновление автобусного парка компании.

По данным перевозчика, действующий тариф за 1 поездку в размере 33 рублей за наличный расчет и по банковской карте не покрывает эксплуатационные затраты. Расходы превышают стоимость проезда более, чем на 28,93 %.

Цена одной поездки при расчете наличными и банковской картой увеличится до 35 рублей, а при оплате транспортной картой «Алга» составит 30 рублей.

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