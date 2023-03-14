Доставкой пенсий, выплачиваемых наличными, будет заниматься только «Почта России»

Согласно документу, доставка пенсий наличными денежными средствами будет осуществляться только организациями федеральной почтовой связи, сообщили в пресс-службе Госдумы.

По мнению соавтора этой инициативы — председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, такой алгоритм предполагает гарантированное и бесперебойное получение пенсий на всей территории России. Кроме того, минимизирует существующие затраты на их доставку в сельской и труднодоступной местности.

В законе также прописаны отмена идентификации физлиц при почтовых переводах до 15 тысяч рублей в специально оговоренных случаях, запрет реализации государственных знаков почтовой оплаты ниже номинальной стоимости и меры по завершению мероприятий по формированию имущественного комплекса АО «Почта России».

Ожидается, что документ вступит в силу с 1 мая 2023 года.

Как сообщал ранее «Башинформ», в Башкирии общая численность пенсионеров в декабре 2022 года превысила 1,151 млн человек, из которых почти 180 тысяч — работающие пенсионеры.