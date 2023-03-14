Доходы крупного и среднего бизнеса Башкирии за 2022 год выросли на 6%

По данным Башстата, доходы крупного и среднего бизнеса в 2022 году выросли на 6,1% к уровню 2021 года. Сальдированный результат (прибыль минус убыток) составил 381,5 млрд рублей.

860 организаций получили прибыль в объеме 399,8 млрд руб., 252 — убыток на 18,4 млрд рублей.

Доля прибыльных организаций за 2022 год увеличилась до 77,3% (в 2021 — 75,2%).

Самый большой совокупный доход получили предприятия обрабатывающей отрасли - 260,32 млрд руб. (-3,1% к 2021).

Из них 15,9 млрд руб. приходится на производство электроэнергии и тепла (+6,5%);

44,84 млрд руб. — на оптовую и розничную торговлю и ремонт автотранспорта (+94%);

около 7 млрд руб. — на строительство.

Организации профессиональной, научной и технической сферы заработали 15,8 млрд руб. (+15,6%), предприятия по добыче полезных ископаемых - 13,79 млрд руб. (-14,7%).

Задолженность хозяйствующих обществ контрагентам и банкам на конец 2022 года составляла 1,395 трлн руб., из этой суммы «просрочка» составляет 2,6%. Дебиторская задолженность сложилась в размере 1,153 трлн руб. (просрочено 4,9%).