В Башкирии женщинам помогут найти работу и реализовать себя в профессии. Помощь в поисках работы оказывают женские клубы, которые теперь будут работать по всей республике.

Специалисты центров занятости населения республики совместно с представителями партии «Единая Россия» уже провели первые заседания женских клубов, сообщает пресс-служба регионального минтруда. В них приняли участие более 300 представительниц прекрасного пола. Им рассказали о востребованных профессиях республики, о возможности переобучения, организации предпринимательской деятельности. Здесь же участницы женского клуба получили консультации по психологической поддержке, по оформлению различных льгот и мер социальной поддержки, на которые могут рассчитывать семьи.

Кроме того, были организованы мастер-классы по составлению и продвижению резюме, прохождению собеседования с работодателями, обучающие занятия по снятию психологического напряжения.

«На площадке клуба предоставляются государственные услуги в сфере занятости населения, в том числе по региональным программам поддержки, профессиональной ориентации, профессионального обучения. Также можно получить психологическую помощь, содействие в трудоустройстве и карьерном росте. Специалисты помогут и в решении сопутствующих вопросов, мешающих успешной трудовой реализации женщин: оказание содействия в зачислении ребенка в детский сад, в группы продленного дня, предоставлении горячего питания, обеспечении социального обслуживания и других», — рассказал «Башинформу» первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Юрий Мельников.

Предстоящие встречи в рамках женского клуба будут проводиться с учетом интересов женщин, находящихся в декретном отпуске, мам, воспитывающих несовершеннолетних детей, женщин старшего возраста.