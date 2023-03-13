Сбербанк предупредил о новой схеме мошенничества с обвинением в госизмене

Сбербанк зафиксировал рост случаев мошенничества, когда преступники представляются полицейскими или сотрудниками ФСБ и обвиняют человека якобы в госизмене. Об этом сообщает пресс-служба банка.

По данным финансовой организации, мошенники звонят клиенту и представляются правоохранителями. Они говорят, что сотрудник банка, в котором обслуживается клиент, похитил его персональные данные и с его счета переводит деньги в пользу армии Украины. А так как ответственность лежит на владельце карты, клиент может быть обвинен в госизмене, за чтo ему грозит до 20 лет лишения свободы. После этого мошенники подключают «службу безопасности банка» и вынуждают свою жертву переводить средства на их счета, и даже брать кредиты, объясняя это тем, что таким образом они смогут вычислить «сотрудника» банка — похитителя личных данных.

«Подобные схемы реализуются в отношении россиян с применением методов социальной инженерии. В итоге жертва не только переводит злоумышленникам собственные средства, но и, находясь в состоянии повышенной тревоги, берет кредиты и также перечисляет эти суммы мошенникам. Такие звонки могут поступать только от злоумышленников, поэтому призываем граждан никогда не верить подобным обвинениям и сразу прекращать любые разговоры с мошенниками», — подчеркнули в банке.