Программа капремонта домов с 2014 года улучшила условия проживания 1,2 млн жителей Башкирии

В Республике Башкортостан за время реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов с 2014 года обновили 8 311 зданий, в которых проживают 1,27 млн человек. Всего подрядными организациями было выполнено 11 776 видов работ. Отремонтированы кровли 3 975 домов, фасады 942 зданий, фундаменты и подвалы – на 8 объектах. Также за указанный период в 1 226 домах заменили 3 371 лифт.

Большое внимание уделялось обновлению и замене инженерных коммуникаций. Так, ремонт систем водоснабжения и водоотведения провели в 1 783 домах, теплоснабжения - в 224, электроснабжения - в 890 и газоснабжения - в 55. Кроме того, в 57 зданиях были установлены узлы автоматического регулирования систем теплоснабжения и общедомовые приборы учета.

По информации некоммерческой организации «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан», приемка выполненных работ после их завершения производится совместно с жителями.

Сейчас в регионе подрядные организации уже приступили к реализации плана капитального ремонта на 2023 год. Например, в Уфе ведется замена лифтового оборудования и капремонт систем водоснабжения и водоотведения.