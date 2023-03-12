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Вчера, 18:27

Этим летом из Уфы будут запущены дополнительные авиарейсы в Новый Уренгой

«Мы продолжаем развивать авиасообщение между городами России. Этим летом запускаем дополнительные авиарейсы в Новый Уренгой. С 6 июня авиакомпания "Red Wings" начнет курсировать в данном направлении, - написал в соцсетях министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Александр Клебанов. - Авиарейс будет выполняться еженедельно, по вторникам. Пассажиры из Уфы будут добираться до Нового Уренгоя с комфортом на современном самолете SSJ-100.

Работа по запуску новых маршрутов продолжается. Каждый новый запущенный рейс для нас очень важен, ведь мы разрабатываем его исходя из потребностей жителей нашей республики. В ближайших планах - авиарейсы в Китай (Урумчи), Израиль (Тель-Авив) и другие направления».

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