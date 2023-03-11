Жители Уфы присоединились к всероссийской акции «Диктант ЖКХ»

11 марта на площадке Института права Уфимского университета науки и технологий в очном формате состоялась всероссийская акция «Диктант ЖКХ». Организаторами акции выступили партия «Единая Россия» и министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

«Сегодня мы делаем важный шаг в популяризации жилищного просвещения, повышения правовой грамотности и совершенствования процесса управления многоквартирными домами. Основные задачи акции – это стимулирование собственников жилья к повышению уровня компетенций и организация конструктивного взаимодействия между гражданами, бизнесом и властью. Наши партийные проекты в числе прочего направлены на благоустройство дворовых и общественных территорий, решение актуальных вопросов сельских поселений, районов, городов республики и жителей многоквартирных домов. Данные направления являются одними из ключевых пунктов народной программы партии», – поприветствовал участников диктанта руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Руслан Насретдинов.

Участники акции проверили свои знания в области жилищно-коммунального хозяйства посредством прохождения теста, который состоял из 30 вопросов. По результатам теста был сформирован электронный сертификат, который подтверждает полученный результат.