В Башкирии изменились правила приватизации некоторых госпомещений. Это связано с обновлением законодательства, которое касается приватизации помещения, с помощью которого можно пройти в другие здания.



«Для выполнения условий сделки по приватизации такого помещения необходимо установление публичного сервитута для обеспечения прохода, доступа в другие помещения», — сообщила заместитель министра земельных и имущественных отношений Фания Нафикова.



Стоит отметить, что сервитут подлежит государственной регистрации одновременно с государственной регистрацией прав на приватизируемое помещение.



При этом данный публичный сервитут не может быть установлен в случае, если проход или доступ в другие помещения в здании, могут обеспечиваться с помощью помещений, которые являются общим имуществом в таком здании.



Справка

Публичный сервитут — это право государства использовать определенные объекты недвижимости, принадлежащие частным собственникам для общественных нужд. Владельцы объектов недвижимости, на которых устанавливаются публичные сервитуты, сохраняют право собственности на такие объекты, но не могут препятствовать использованию их государством.