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Вчера, 19:14

Власти Уфы рассказали о ходе реализации транспортного проекта «Южные ворота»

администрация Уфы
Фото:администрация Уфы

В Уфе продолжается реализация масштабного проекта «Южные ворота» к 450-летнему юбилею города. Одновременно строится ул. Генерала Рыленко, реконструируется ул. Пугачева, а на их пересечении возводится транспортная развязка. Все три проекта взаимосвязаны, и после ввода их в эксплуатацию пропускная способность улично-дорожной сети должна увеличиться, а въезд в город и выезд из него – существенно разгрузиться

На ул. Генерала Рыленко выполнено устройство временной водоотводной трубы длиной 600 м, строится ливневая канализация протяженностью 2,3 км. На пересечении с ул. Зайнаб Биишевой в полном объеме выполнено устройство буронабивных свай

По реконструкции ул. Пугачева, на участке от Бельской до Сочинской, ведут работы по переустройству газопровода и ливневой канализации, сносятся существующие постройки

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