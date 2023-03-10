В Уфе из-за монтажа водовода будут перекрывать движение транспорта

В башкирской столице реализуется масштабный проект по строительству инженерных сетей на территории уфимского Забелья. Появление коммуникаций даст мощный толчок в развитии одной из наиболее перспективных городских площадок для жилищного строительства. В ближайшие годы здесь может появиться более восьми миллионов квадратных метров современного жилья. Эта территория охватывает такие микрорайоны, как Затон, Дёма, посёлки 8 Марта, Романовка, Ветошниково и Цветы Башкирии.

Работа по возведению объектов коммуникаций состоит из нескольких этапов. Один из них - строительство водовода в Кировском и Дёмском районах Уфы. Водовод будет проложен в том числе и вдоль улиц Пугачёва и Колгуевской. Строительно-монтажные работы запланированы открытым способом.

Для обеспечения безопасности производственные участки будут перекрыты. В частности, движение для сквозного проезда автотранспорта будет закрыто на участке от улицы Пугачева до улицы Бакинской по улице Колгуевской, так как сети водоснабжения расположены по оси дорожного полотна. При этом для местных жителей и машин экстренных служб проезд будет открыт.

Этому вопросу было посвящено вчерашнее рабочее выездное совещание, которое провел первый заместитель главы Администрации Уфы Сергей Кожевников. В частности, обсуждался монтаж водовода от точки врезки по улице Колгуевской до пересечения с Пугачёва. Поднимались проблемные вопросы, от которых зависит своевременное завершение строительства и передача объекта в эксплуатацию. Важным является грамотная организация движения на участке проведения строительно-монтажных работ с 15 апреля по 31 августа 2023 года, осуществление пассажирских перевозок.

В ходе совещания Сергей Кожевников поручил городским службам детально проработать эти вопросы и быть в тесном контакте с жителями, информировать и получать от них обратную связь.

Уфимцам следует быть готовыми к возможному затруднению движения автотранспорта и закладывать больше времени на дорогу с учётом объезда.