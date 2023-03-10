В городе Октябрьском будет построен современный и технологичный энергоцентр

В рамках федеральной программы «Стимул» национального проекта «Жилье и городская среда» в городе Октябрьский Республики Башкортостан ведется строительство объектов инженерной инфраструктуры для 33-го микрорайона: энергоцентра и улиц в жилой застройке. Плановый срок ввода объектов в эксплуатацию – декабрь 2023 года. Общая стоимость строительства составляет около 500 миллионов рублей.

Застраиваемый 33-й микрорайон в города Октябрьском расположен южнее 34-го микрорайона, ограничен Московским проспектом, улицами Парковой и Шашина.

На строительной площадке энергоцентра генеральный подрядчик завершил строительно-монтажные работы по свайному полю для котельной и дымовой труб, вертикальную планировку, заливку монолитного фундамента под надземные резервуары для аварийного топлива. Кроме того, произведен монтаж четырех водогрейных котлов, четырехтрубной дымовой трубы, двух наземных горизонтальных резервуаров аварийного топлива.

В настоящее время ведутся работы по сооружению блочно-модульной котельной, обвязке и сборке каркаса котельной, а также строительно-монтажные работы по сооружению расходного склада аварийного топлива для котельной.

Кроме того, завершены работы по строительству улиц в жилой застройке микрорайона – возведено земляное полотно по улицам Шашина и Парковая. Выполнятся разработка выемки по ул. Парковой.

На объектах задействовано более 20 человек и 10 единиц строительной техники.