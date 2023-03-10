В Башкирии внедряют новые инструменты работы - директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ

Директор Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон Андрей Шпиленко на коллегии минпромэнерго, которая прошла накануне в Туймазах, рассказал о поддержке промышленных кластеров. Он подчеркнул значимость республиканского опыта для других регионов России и предложил проработать вопрос создания экопромышленного парка, который позволит увеличить глубину переработки отходов.

«Башкортостан – это территория, где внедряют новые инструменты работы, здесь не боятся это делать. Во многом это залог вашего успеха и повышения инвестиционной привлекательности», – сказал Андрей Шпиленко.

Глава Башкортостана высоко оценил работу регионального Фонда развития промышленности (ФРП). О работе организации рассказал директор ФРП Анвер Каримов. Он сообщил, что в 2022 году активнее всего поддержкой в форме льготных займов пользовались машиностроители, предприятия лесопромышленной и мебельной отраслей. А всего за время работы с 2017 года Фонд поддержал 119 проектов в 15 отраслях промышленности республики.

Радий Хабиров поблагодарил коллектив ФРП за большой вклад в развитие промышленного комплекса региона.

О необходимости укрепления связей между наукой и производством в своём выступлении говорил директор Института социально-экономических исследований УФИЦ РАН Дамир Гайнанов.

«Мы понимаем, что Евразийский НОЦ должен стать площадкой такого взаимодействия. Соединить науку, производство и бизнес непросто. В этой части мы ещё в начале пути, – ответил Радий Хабиров. – У нас есть примеры, когда научные разработки реализуют в производстве. Но эти проекты имеют фрагментарный характер. Поэтому здесь предстоит очень сильно постараться».

Руководитель региона поручил правительству Башкортостана организовать стратегическую сессию с участием представителей науки и промышленных предприятий, чтобы совместно обсудить актуальные исследования и перспективы их прикладного использования.