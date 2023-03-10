Ремонт дымоходов в домах Башкирии будет идти на условиях бюджетного софинансирования

Ремонт дымоходов в домах Уфы будет идти на условиях бюджетного софинансирования со стороны республики и муниципалитетов. Об этом в эфире программы «Честного говоря» на канале БСТ заявил заместитель премьер-министра правительства РБ Алан Марзаев.

В настоящее время проблемы с полным или частичным отключением газа из-за нарушения герметичности вентканалов и дымоходов есть в 50 многоквартирных домах Уфы. Эта проблема должна решиться в течение трех ближайших месяцев.

Согласно Жилищному кодексу, дымоходы и вентканалы относятся к общедомовому имуществу, а, значит, за их содержание, обследование и ремонт несут ответственность только жильцы и нанятые ими управляющие компании. Они же должны вносить необходимые для этого средства. Однако по факту из-за низких ставок на содержание домов для обследования и ремонта системы дымоудаления не хватает средств, а во многих случаях данный вопрос сознательно игнорируется и жильцами и управляющими компаниями, что приводит к отключениям газа. Состояние систем дымоудаления часто таково, что жильцам крайне затруднительно собрать средства на их капремонт из-за высоких единовременных выплат до нескольких десятков тысяч рублей.

Для решения вопроса в Башкирии на ремонт вентиляционных систем и дымоходов из бюджета выделят 30 миллионов рублей. Финансирование получат муниципалитеты, где проблема стоит наиболее остро. К ним относятся Уфа, где насчитывается 50 домов с приостановленной подачей газа, а также Белорецкий и Салаватский районы (16 и 2 МКД соответственно).

Как заявил заместитель начальника управления жизнеобеспечения администрации Уфы Антон Тристан, сейчас определена эффективная и недорогая технология восстановления герметичности дымоходов. Ее суть заключается в обработке внутренних стенок труб специальным огнестойким материалом, который опускается сверху вниз и восстанавливает их герметичность. Финансирование работ будет идти за счет средств города и республики, а также собственников квартир. Конкретные суммы будут определяться по каждому дому, в зависимости от этажности, числа квартир и степени износа систем дымоудаления.

Как было заявлено в ходе прямого эфира, в городе Бирске жители смогли сами решить проблему ремонта и восстановления герметичности дымоходов. Стоимость работ составила от 18 до 25 тысяч рублей в пересчете на одну квартиру.