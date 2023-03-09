В Уфе утвержден план сноса Гагаринского рынка в Сипайлово и строительства новых объектов

Глава администрации Уфы утвердил проект планировки территории, ограниченной улицами Юрия Гагарина, Максима Рыльского, Набережная реки Уфы в Октябрьском районе города.

Сейчас на территории проектирования расположены торговые павильоны торгово-сервисного комплекса «Гагаринский рынок», стоянка для грузового и легкового транспорта. На смежной территории расположена многоэтажная жилая застройка, с юго-восточной стороны - рекреационная зона набережной с хаотичным озеленением.

Проектом предлагается изменение красных линий по улице Юрия Гагарина с увеличением площади элемента планировочной структуры с 4,31 до 4,83 га и снос существующих торговых павильонов, хозяйственных корпусов и склада общей площадью объектов 5,6 тысяч квадратных метров.

На месте снесенных объектов планируется строительство торгово-сервисного комплекса,

физкультурно-оздоровительного комплекса, поликлиники на 600 посещений в смену с административно-хозяйственным корпусом и трансформаторной подстанции.

Общая площадь проектируемых объектов составляет 15 тысяч квадратных метров. Размещение жилой застройки проектом не предусмотрено.

Отметим, что ранее городские власти анонсировали планы реконструкции улицы Рыльского в современный бульвар, соединяющий территорию парка «Кашкадан» и набережную реки Уфы.