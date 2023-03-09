В Башкирии в январе выдача новых кредиток снизилась на 25,5% к месяцу

В Башкирии, по данным Национального бюро кредитных историй за январь, выдача новых кредиток снизилась на 25,5% к месяцу и почти на 18% к году.

В январе текущего года жители Башкирии получили 30,123 тыс. новых кредитных карт,

в декабре 2022-го — 40,44 тыс.,

в феврале 2022 — 36,67 тыс. карт.

Эксперты НБКИ связали январские результаты прежде всего с завершением новогоднего спроса. Вместе с тем отмечается, что выдача новых кредиток снижалась с августа 2022 года, что объясняется общей неопределенностью — в такие периоды люди традиционно выбирают сберегательную модель финансового поведения.