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Сегодня, 13:20

В Башкирии в январе выдача новых кредиток снизилась на 25,5% к месяцу

В Башкирии, по данным Национального бюро кредитных историй за январь, выдача новых кредиток снизилась на 25,5% к месяцу и почти на 18% к году.

В январе текущего года жители Башкирии получили 30,123 тыс. новых кредитных карт,

в декабре 2022-го — 40,44 тыс.,

в феврале 2022 — 36,67 тыс.  карт.

Эксперты НБКИ связали январские результаты прежде всего с завершением новогоднего спроса. Вместе с тем отмечается, что выдача новых кредиток снижалась с августа 2022 года, что объясняется общей неопределенностью — в такие периоды люди традиционно выбирают сберегательную модель финансового поведения.

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