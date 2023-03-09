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Сегодня, 09:07

В Башкирии подсчитали безработных

Валерий Шахов, архивное фото
Фото:Валерий Шахов, архивное фото

К концу января 2023 года на учете в службе занятости Башкирии состояли 17,9 тысячи человек, из которых 15,4 тысячи — официально зарегистрированные безработные. Об этом сообщили статистики республики.

Уровень регистрируемой безработицы составил в регионе 0,8% к численности рабочей силы.

«Статус безработного за январь этого года получили 2,8 тысячи человек. И, наоборот, нашли работу 1,4 тысячи безработных жителей Башкирии», — рассказали в Башстате.

Между тем, в республиканском банке вакансий к концу января насчитывалась 41 тысяча свободных рабочих мест. Это на 3,3 процента меньше, чем в декабре 2022 года.

Как сообщал ранее «Башинформ», опираясь на данные выборочного обследования, численность экономически активного населения Башкирии в октябре - декабре 2022 года увеличилась почти до 1,917 млн человек. Из них около 1,863 млн человек, или 97,2% рабочей силы классифицировались как занятые экономической деятельностью.

Остальные 54,3 тысячи человек, или 2,8% классифицировались как безработные. Иначе говоря, не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю.

В целом по России численность рабочей силы в октябре - декабре прошлого года превысила 75 млн человек, в Приволжском федеральном округе она составила около 14,685 млн человек.

Автор:Галина Бахшиева
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