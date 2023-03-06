Названа численность экономически активного населения Башкирии

По данным выборочного обследования, численность экономически активного населения Башкирии в октябре - декабре 2022 года увеличилась почти до 1,917 млн человек. Из них около 1,863 млн человек, или 97,2% рабочей силы классифицировались как занятые экономической деятельностью.

Остальные 54,3 тысячи человек, или 2,8% классифицировались как безработные. Иначе говоря, не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю.

В целом по России численность рабочей силы в октябре - декабре прошлого года превысила 75 млн человек, в Приволжском федеральном округе она составила около 14,685 млн человек.

Как сообщал ранее «Башинформ», в 2023 году на программы по поддержке занятости Башкирия получит почти 1,4 млрд рублей.