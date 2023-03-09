В Башкирии декларации НДФЛ подали около 500 тысяч человек

В Башкирии по итогам декларационной кампании за 2022 год подано 486 тыс. документов 3-НДФЛ — на 4% больше, чем было за 2021-м. О своих доходах отчитались граждане, получившие в прошлом году доходы от продажи или аренды имущества, либо иные доходы.

В 88% деклараций (428 тыс.) заявлен доход менее 1 млн руб. О получении дохода свыше 1 млн руб. заявили 58 тыс. налогоплательщиков.

В целом все они уплатят налогов на сумму более 2 млрд руб.

Налоговых вычетов заявлено на 10,1 млрд руб. (+16,2% к году). Подавляющая доля вычетов — 192 тыс., подана в связи с покупкой или строительством жилья.

Подавались декларации преимущественно в электронном виде, отметили в управлении ФНС по Башкирии.