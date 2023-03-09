Новости Башкортостана и Уфы
75.46
0
80.55
0
82.43
-0.23
0 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Экономика
Сегодня, 12:15

В Башкирии декларации НДФЛ подали около 500 тысяч человек

В Башкирии по итогам декларационной кампании за 2022 год подано 486 тыс. документов 3-НДФЛ — на 4% больше, чем было за 2021-м. О своих доходах отчитались граждане, получившие в прошлом году доходы от продажи или аренды имущества, либо иные доходы.

В 88% деклараций (428 тыс.) заявлен доход менее 1 млн руб. О получении дохода свыше 1 млн руб. заявили 58 тыс. налогоплательщиков.

В целом все они уплатят налогов на сумму более 2 млрд руб.

Налоговых вычетов заявлено на 10,1 млрд руб. (+16,2% к году). Подавляющая доля вычетов — 192 тыс., подана в связи с покупкой или строительством жилья.

Подавались декларации преимущественно в электронном виде, отметили в управлении ФНС по Башкирии.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика