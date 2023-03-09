Количество рассмотренных в январе-феврале 2023 года бизнес-проектов выросло в Башкирии на 30%

В январе-феврале 2023 года органы местного самоуправления в формате «Предпринимательский час» провели 419 совещаний, на которых рассмотрено 611 бизнес-проектов.

"Это больше, чем за аналогичный период 2022 года, на 30%. Общая сумма заявленных вложений составляет 29 млрд рублей, что на 79% превышает показатель прошлого года. Фактический объем вложенных предпринимателями средств в 2022 году – 46,6 млрд рублей. Большая часть инвестирована в сельское и лесное хозяйство – 26%, промышленность – 21,3%, торговлю – 12,6%, туризм и придорожный сервис – 10,5%", – отметил премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров.

По словам руководителя кабмина, привлечение инвестиций в муниципалитеты — одно из основных направлений развития экономики региона, поэтому важно создать комфортный деловой климат. Для этого используются самые разные инструменты, один из них — институт бизнес-шерифов.

Бизнес-шерифы республики оказывают содействие и консультируют по любым вопросам, касающимся начала своего дела, развития бизнеса или реализации нового проекта. Это помощь в подборе мер государственной поддержки и источников финансирования проекта, в поиске и оформлении земельных участков, в присоединении объектов к инженерным сетям (газоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение) и т.п.

"В настоящее время при поддержке бизнес-шерифов реализуются 136 проектов, создано 472 новых рабочих места. Общая стоимость проектов составляет 1,7 млрд рублей", – привел данные Андрей Назаров.

Для обсуждения вопросов, связанных с реализацией проекта, предпринимателю необходимо записаться на «предпринимательский час» по ссылке и заполнить форму (рассказать о проекте, указать контактные данные). Специалисты администрации муниципального образования выйдут на связь, чтобы пригласить на «предпринимательский час».