Клиенты МегаФон смогут использовать отечественные операционные системы в облаке

Отечественные Linux-системы имеют адаптивный интуитивно понятный интерфейс и высокий уровень безопасности. Функционал и комплектация решений позволяет пользователям легко адаптироваться после зарубежного аналога и продолжить работу в привычной среде. Облачная модель дает возможность компаниям использовать экспертизу провайдера и сохранить эффективность текущих бизнес-процессов при переходе на новое ПО.
«МегаФон Облако» аттестовано в соответствии с ФЗ-152 и ФЗ-187, а также ГОСТ 57580. В нем можно размещать государственные информационные системы, в том числе попадающие под категории критической информационной инфраструктуры, а также информационные системы финансового сектора.
Теперь бесшовный переход на виртуальные операционные системы доступен как коммерческим компаниям, в том числе оказывающим финансовые услуги по лицензии Центрального банка России, так и государственным заказчикам, которые законодательно обязаны использовать реестровое ПО.
Программные решения доступны по подписочной модели с ежемесячной оплатой. Для развёртывания виртуального рабочего пространства пользователю достаточно оформить подписку в соответствии с выбранным шаблоном в личном кабинете.
