На ремонт систем вентиляции и дымоходов в Башкирии выделят 30 млн рублей

В Башкирии на ремонт вентиляционных систем и дымоходов, а также восстановление газоснабжения выделят 30 миллионов рублей. Об этом сегодня на заседании правительства республики рассказал премьер-министр региона Андрей Назаров. По его словам, данные средства планируют перераспределить в рамках программы ремонта подъездов.

Финансирование получат те муниципалитеты республики, где проблема стоит наиболее остро. К ним относятся Уфа, где насчитывается 50 домов с приостановленной подачей газа, а также Белорецкий и Салаватский районы (16 и 2 соответственно).

«Проект постановления правительства о порядке предоставления межбюджетных трансфертов на софинансирование расходов под эти цели одобрил. Теперь сможем провести ремонт вентканалов и дымоходов в 68 многоквартирных домах в Уфе, Белорецком и Салаватском районах, чтобы в озвученные ранее сроки восстановить газоснабжение», — написал в своем телеграм-канале Андрей Назаров.

Срок устранения нарушений для столицы республики составляет три месяца и по два — для Белорецкого и Салаватского муниципалитетов. Как отметил премьер-министр Башкирии, мера призвана решить уже возникшие проблемы — в дальнейшем работу выстроят системно, чтобы не допускать случаев отключения домов от газоснабжения.