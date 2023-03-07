За четыре года в Башкирии расселили более 80 тысяч квадратных метров аварийного жилья

В Башкирии с начала 2019 года расселили более 80 тыс. кв. метров аварийного жилья, в новые квартиры смогли переселиться 6 792 жителя республики. В программу расселения попали дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Такие цифры озвучил и. о. министра строительства республики Егор Родин. В 2022 году ввели в эксплуатацию 41 многоквартирный дом. Еще четыре введут в 2023 году — два дома в Мишкинском и два в Янаульском районах.

В регионах России продолжается реализация федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жильё и городская среда». Благодаря нацпроекту жилищные условия уже улучшили 474,47 тысячи россиян, расселили 7,99 млн кв. метров непригодного для проживания жилфонда. В том числе более 115 тысяч человек переехали из такого жилья площадью 2,05 млн кв. метров за счёт собственных средств субъектов Российской Федерации.

«На сегодняшний день в полном объёме целевые показатели федерального проекта по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, выполнили 28 регионов», — сообщил зампред правительства Марат Хуснуллин. Республика Башкортостан в их числе.

В 2023 году минстрой республики приступит к разработке и реализации новой программы по расселению из аварийного жилья. Она коснется домов, которые признали аварийными в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года. Их около 600 в 40 муниципалитетах республики.

В 2023 году в России планируют расселить 1,96 млн кв. метров. Однако ожидается, что будет расселено более 2,6 млн кв. метров с учётом переселения по новой программе.