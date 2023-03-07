В Уфе началась подготовка мостов к весеннему ледоходу

Одним из мероприятий по подготовке городского хозяйства Уфы к периоду половодья являются бурение, распиловка и чернение льда вокруг опор мостов.

Как отмечают специалисты, в первую очередь измеряется толщина льда: от берега и до опоры. На этом участке Белой она составляет 80, 75 и 60 см. Затем приступают к бурению и распиловке. Процесс чернения представляет собой нанесение на ледовую поверхность древесного угля или песка, которые способствуют привлечению наибольшего количества солнечных лучей, а значит – более интенсивному таянию. Эти действия направлены на снижение нагрузки на опоры мостов во время ледохода, препятствуют образованию ледяных заторов, способствуют благополучному проходу льдин вниз по течению рек.

По прогнозам, в этом году ледоход ожидается в первой половине апреля.