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Вчера, 23:04

В 2023 году из бюджетное софинансирование получат 18 направлений межрегиональных авиаресов из Уфы

За период с 2021 по 2023 года проведена работа по увеличению программы субсидирования региональных авиаперевозок, софинансируемая из бюджета Башкирии. В 2023 году в программу включено 18 направлений, из них 11 направлений софинансируются из бюджета РБ на общую сумму 131 млн. рублей.

На каждый вложенный рубль субсидий из бюджета республики для перевозки пассажиров (более 70% которых являются жителями РБ) привлекается 4,5 рубля внешних инвестиций. При увеличении объемов субсидирования на 2023 год до 131 миллиона рублей сумма внешних инвестиций составит более 590 млн. рублей в год.

В 2022 году на внутренних воздушных линиях обслужено более 3,6 млн. пассажиров, что превышает аналогичный показатель 2021 года на 8% и составляет 89% от общего пассажиропотока аэропорта «Уфа».

Рейсы выполнялись более чем по 45 внутренним направлениям. Наибольшие темпы прироста показал пассажиропоток на региональных рейсах - +19%.

Благодаря развитию региональной программы 60% рейсов выполняется, минуя Москву, что на 10 процентных пунктов превышает целевой показатель, установленный Указом Президента РФ в части увеличения доли прямых межрегиональных авиамаршрутов.

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