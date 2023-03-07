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Вчера, 15:13

Техас закончился — в Башкирии за два месяца выписано штрафов за перегруз на 135 млн рублей

В Башкирии сейчас работают все 13 пунктов весогабаритного контроля, сообщил на оперативном совещании правительства в ЦУРе заместитель начальника МТУ Ространснадзора по ПФО Сергей Мережко.

По выявленным на станциях перегрузам с 1 января 2023 года выписано 468 штрафов на 135 млн руб. С учетом права на 50-процентную скидку в республиканскую казну поступило 16,25 млн руб.

«Это один из завершенных в республике проектов, я сам им занимался, было непросто — то и дело станции не работали. Сейчас работают все, и я точно знаю, что их недостаточно. Мы договорились, что три пункта весового контроля мы поставим в Зауралье — не надо с этим затягивать. Пусть крупные транспортные компании и водители знают, что Техас кончается. Хватит безнаказанно разбивать наши дороги. Вот, пожалуйста, 16 млн пришло за два месяца», — отметил Радий Хабиров.

Глава Башкирии поручил подготовить к следующему «Трансчасу» программу развития системы весового контроля в регионе на ближайшие 2-3 года. «Может быть, под Уфой нужны пункты — здесь много песчаных карьеров», — предположил он.

Как сообщал Башинформ, 10 станций весового контроля закуплены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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