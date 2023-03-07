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Вчера, 22:20

Строительство навеса, объединяющего терминалы уфимского аэропорта, завершиться до конца 2024 года

В августе 2022 года начались работы по объединению терминалов аэропорта Уфы в единую архитектурную концепцию путем строительства навеса.

Общая площадь конструкции составит 8,5 тысячи квадратных метров. Она будет опираться на стены терминалов, а со стороны привокзальной площади получит металлические поддерживающие колонны. Для визуального объединения зданий терминалов и навеса, последний по периметру кромки получит декоративную облицовку, аналогичную использованной на стенах аэровокзального комплекса. Для обеспечения лучшей освещенности закрываемой части привокзальной площади в навесе предусмотрено несколько застекленных световых  окон.      

Главный смысл такого нововведения, помимо чисто эстетической функции – обеспечить дополнительный комфорт пассажирам. Навес защит их от сильного солнца, дождя и снега во время ожидания, а также высадки и посадки в такси или общественный транспорт. Практика создания навесов для аэровокзалов получила широкое распространение в России и за рубежом. 

Работы выполняются согласно графику. На текущий момент завершены вынос инженерных сетей, работы по бурению и заливке свай фундамента, продолжаются работы по монтажу металлического каркаса. Все работы планируется завершить до 31 января 2024 года.

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