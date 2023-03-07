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Сегодня, 12:29

Участники госзакупок смогут получить аванс в объеме 50%

Правительство РФ выпустило постановление, согласно которому организации, участвующие в госзакупках, смогут получать в 2023 году в качестве аванса до 50% от цены контракта (по обычным правилам - 30%).

Решение распространяется на госконтракты, финансируемые из федерального бюджета и подлежащие казначейскому сопровождению. Регионам рекомендовано применять аналогичные положения для контрактов, финансируемых из их бюджетов.  

Этим же документом разрешается повышенный аванс до 90% от стоимости контрактов на строительство капитальных объектов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. 

Практика повышенного авансирования применялась в 2022 году и доказала свою эффективность, дав бизнесу возможность быстрее адаптироваться к новым условиям работы, отмечают в пресс-службе федерального кабмина.

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