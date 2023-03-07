На дорогах Уфы начался ямочный ремонт

Ямочный ремонт в основном проводится с применением литой и холодной асфальтобетонной смеси, что позволяет работать с учетом перепадов температур. Для этого применяются рециклеры, термобункеры, фрезеровальные машины.

"Сегодня работники предприятия начали восстановление поврежденного асфальта на улице Магистральной. Дорожные рабочие сначала подготовили основание для асфальтирования, после чего ремонтная бригада приступила к укладке. Ямочный ремонт проводится с использованием горячей асфальтобетонной смеси, устойчивой к влаге и перепадам температур. Ее можно применять при температуре воздуха до -10 градусов. К тому же, данную смесь можно укладывать без уплотняющих катков", - рассказал глава администрации Демского района Уфы Антон Тарасов.

Стоит отметить, что ямочный ремонт не заменяет полноценный капитальный ремонт дорог. В большинстве случаев это временная мера, направленная на снижение аварийности на дорогах. К полноценному ремонту дорожники приступят уже с началом благоустроительного сезона.