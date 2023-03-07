Новости Башкортостана и Уфы
75.46
-0.02
80.55
+0.31
82.93
-0.36
-10 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Экономика
Вчера, 19:48

На дорогах Уфы начался ямочный ремонт

администрация Уфы
Фото:администрация Уфы

Ямочный ремонт в основном проводится с применением литой и холодной асфальтобетонной смеси, что позволяет работать с учетом перепадов температур. Для этого применяются рециклеры, термобункеры, фрезеровальные машины.

"Сегодня работники предприятия начали восстановление поврежденного асфальта на улице Магистральной. Дорожные рабочие сначала подготовили основание для асфальтирования, после чего ремонтная бригада приступила к укладке. Ямочный ремонт проводится с использованием горячей асфальтобетонной смеси, устойчивой к влаге и перепадам температур. Ее можно применять при температуре воздуха до -10 градусов. К тому же, данную смесь можно укладывать без уплотняющих катков", - рассказал глава администрации Демского района Уфы Антон Тарасов.

Стоит отметить, что ямочный ремонт не заменяет полноценный капитальный ремонт дорог. В большинстве случаев это временная мера, направленная на снижение аварийности на дорогах. К полноценному ремонту дорожники приступят уже с началом благоустроительного сезона.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика