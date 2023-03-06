В помощь маме: все, что нужно знать о декретном отпуске в 2023 году

Для женщины, ожидающей пополнение, вопрос декретного отпуска и пособий является одним из важных. В некоторых случаях от этого зависит благосостояние семьи в период вынужденного отпуска. «Башинформ» разобрался, кто имеет право на декретные выплаты, как рассчитать пособие и что надо делать, чтобы получить выплату.

Кто имеет право на выплаты?

В отличие от пособия по уходу за ребенком, на которое могут рассчитывать и мужчины, декретные выплаты могут получить только женщины:

— работающие;

— безработные (уволенные из‑за ликвидации организаций в течение 12 месяцев, предшествовавших дню признания их безработными);

— студентки-очницы;

— проходящие военную службу по контракту.

При усыновлении ребенка женщины из этих категорий также могут рассчитывать на декретные.

Если стаж застрахованной женщины составляет менее шести месяцев, она может рассчитывать на пособие в размере не выше МРОТ.

С 2021 года пособие по беременности и родам платит Фонд социального страхования напрямую работнице. Женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации, его выплачивают органы соцзащиты по месту жительства.

Безработным женщинам, а также будущим мамам, которые работали не в рамках трудового договора, пособие по беременности и родам не положено, поскольку оно выплачивается на основании взносов на социальное страхование, которые делает работодатель за штатных сотрудников.

Что сделать, чтобы получить выплату?

Необходимые документы:

— заявление о назначении пособия (в свободной форме);

— больничный лист (или его номер, если он выдан в электронной форме);

— справка о сумме заработка для расчета пособия (при необходимости);

— заявление о замене лет в расчетном периоде (при необходимости).

Также нужно встать на учет в женской консультации.

Как рассчитать выплаты

Отпуск по беременности, за который начисляют пособие, длится 140 дней — 70 дней до и 70 дней после родов. Если женщина беременна двойней или тройней, то отпуск увеличивается: 84 дня до родов и 110 после. В случае осложнений отпуск после родов увеличивается до 86 дней. Чтобы рассчитать выплаты, доходы работающей женщины за два календарных года (предстоящих беременности) делятся на количество дней в этом периоде (731) и умножаются на количество дней декрета.

Пример: женщина уходит в отпуск по беременности и родам с 6 апреля 2023 года на 140 дней. Суммарный размер её заработной платы в 2021 году составлял 452 000 рублей, в 2022 — 510 000 рублей. Расчет: (452 000 + 510 000) / 731×140 = 184 240,76 рубля.

Важно: средний заработок за каждый из двух календарных лет не должен превышать определенный максимум — предельную величину базы для начисления страховых взносов в ФСС за соответствующий год. В 2023 году минимальный размер пособия, если роды проходили без осложнений, — 74 757,2 руб., а максимальный — 383 178,6 руб.



Если женщина не работала в предыдущие два года или ее заработок составлял меньше минимального размера оплаты труда, пособие рассчитывается из величины МРОТ, который в 2023 году для жителей Башкирии составил 19 743 рубля в месяц для работников во внебюджетной сферы и 18 678 рублей — для бюджетной.

Соответственно такие работники получат:

(19 743×24 мес.) / 731×140= 90 747, 57

(18 678×24 мес.) / 731×140 = 85 852,36





Какие еще предусмотрены выплаты

После рождения ребенка женщина также может рассчитывать на единовременную выплату. С февраля 2023 года для жителей Башкирии она составляет 26 345 рублей. Получить ее может неработающий родитель, студент очного отделения высшего или профессионального учебного заведения, опекун, усыновитель или приемный родитель ребенка.

Также после рождения первого и второго ребенка мама может получить маткапитал. В 2023 году это:



— 189,5 тысячи рублей, если семья уже получала маткапитал за первого ребенка;



— 587 тысяч рублей за второго ребёнка, рождённого (усыновлённого) до 31 декабря 2019 года включительно.

Когда отпуск по беременности и родам завершился, женщина может оформить пособие по уходу за ребенком до достижения им полутора лет. Это пособие можно также оформить на отца, бабушку или другого члена семьи, кто фактически будет ухаживать за ребенком, если мама решила выйти на работу. Размер пособия не может превышать 40% от среднего заработка при одном ребенке, при нескольких детях — не более 100% от заработка. В этом году минимальный размер пособия по уходу за ребенком составляет 9 880 рублей.

Кроме того, женщина в период беременности, а также после рождения ребенка может написать заявление на оформление единого пособия.

Подробную инструкцию о том, какие выплаты положены семьям с детьми в Башкирии в 2023 году и как их оформить - читайте здесь.