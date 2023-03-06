В Межгорье благоустроят пешеходную зону у ФОКа

В 2022 году жители Межгорья путем рейтингового голосования выбрали пешеходную зону в районе физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Юго-Западный территорией для благоустройства. Совместно с экспертами Института развития городов Башкортостана была разработана предварительная концепция. В ходе реализации первого этапа на площади народных гуляний будут установлены большая сцена, мобильные сидячие места, бокс для переодевания артистов, гирлянды и две качели, выполнены современное покрытие и освещение.

В рамках муниципальной программы федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Межгорье уже появились новый сквер Первопроходцев, благоустроены прилегающая территория в районе почты и ДЮСШ «Юность», площадь Победы и пешеходная зона вдоль улицы 40 лет Победы.