В Башкирии в январе выдача автокредитов снизилась на 1% к месяцу

В Башкирии в январе выдача автокредитов снизилась на 1%, по данным Нацбюро кредитных историй. Если в декабре жители региона получили 2 220 займов на покупку машины, в январе — 2 197.

Средний размер автокредита сократился на 6,7%: 1 122 309 руб. в декабре и 1 047 240 руб. в январе.

К году средний размер займа уменьшился на 1,9% (более 1,067 млн руб. в январе 2022-го), а выдача к году — на 17,7% (2671 в январе 2022-го).

Снижение количества займов на приобретение автомобиля наблюдается с 2021 года. Но в том же году значительно — почти на 270 тыс. руб., вырос средний размер кредита — с 820,8 тыс. руб. в декабре 2020-го до 1,088,8 млн руб. в декабре 2021 года.

В 2022-м санкции обрушили российский автопром, производство легковых автомобилей составило 33% от объема 2021-го, по данным Росстата. Как сообщал Башинформ, на этом фоне в Башкирии в 26 раз выросли покупки автомобилей за рубежом — 2247 против 85 в 2021-м, причем 80 иномарок завезены из дальнего зарубежья.