В Башкирии растет пассажиропоток на железной дороге

В феврале 2023 года на инфраструктуре Куйбышевской магистрали перевезено более 1,1 млн пассажиров, что на 18,8% выше аналогичного периода прошлого года, из них в пригородном сообщении – 863 тыс. пассажиров (+12,6%), в дальнем следовании – 302,2 тыс. пассажиров (+40,8%).

Пассажирооборот на Куйбышевской железной дороге в феврале 2023 года составил 295,7 млн пасс-км, на 38,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот вырос на 25,2%, составив 43,2 млн пасс-км, в дальнем следовании – 252,5 млн пасс-км, что превышает показатель прошлого года на 41,2%.

Всего за январь-февраль 2023 года отправлено свыше 2,4 млн пассажиров (+11,6%), из них в дальнем следовании – 693 тыс. пассажиров (+22,9%), в пригородном сообщении – 1,7 млн (+7,7%).

Пассажирооборот на Куйбышевской железной дороге с начала 2023 года увеличился на 24,2% к уровню прошлого года и составил 682,4 млн пасс-км, в том числе в пригородном сообщении – 89,4 млн пасс-км (+16,3%), в дальнем следовании – 593 млн пасс-км (+25,5%).