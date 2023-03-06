Системообразующие предприятия промышленности и торговли получат субсидии на обслуживание кредитов

Распоряжением правительства РФ на субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках программы поддержки системообразующих организаций промышленности и торговли в 2023 году будет направлено более 21,4 млрд рублей. Распоряжение об этом опубликовано на сайте правительства.

Это решение позволит сохранить льготную ставку по займам, взятым в 2022 году на пополнение оборотных средств. Оно коснётся почти 800 предприятий-заёмщиков. Программа поддержки системообразующих организаций промышленности и торговли была запущена в марте 2022 года. В ее рамках таким организациям были доступны кредиты по льготной ставке на поддержание текущей деятельности. Одно предприятие могло получить до 10 млрд рублей на год, группа компаний – до 30 млрд рублей. Заёмные средства позволили обеспечить бесперебойную работу предприятий в сложившейся экономической ситуации.

Ранее «Башинформ» сообщал, что правительство субсидирует инвестпроекты по выпуску химической продукции.