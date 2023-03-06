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Сегодня, 19:26

Банк России учредит оператора автоматизированной информационной системы страхования

Банк России решил учредить оператора автоматизированной информационной системы (АИС) страхования. Центробанк зарегистрировал АО «Национальная страховая информационная система», в которой 100% будет принадлежать регулятору.

«Банк России принял решение о создании АО "Национальная страховая информационная система" (АО "НСИС") — оператора автоматизированной информационной системы (АИС) страхования»,— сообщается на сайте регулятора.

В системе будут храниться все данные о договорах автострахования, жилья, а также страхования от чрезвычайных ситуаций. При этом в единую систему не войдут данные об обязательном медицинском страховании, обязательном государственном страховании, а также сведения, составляющие государственную тайну. Система будет взаимодействовать с порталом «Госуслуги». В личном кабинете можно будет просмотреть информацию из полиса ОСАГО.

В Центробанке считают, что объединение баз данных по разным видам страхования в единую экосистему «повысит актуальность сведений и их качество, позволит получить более полную информацию о застрахованном лице и объекте, а также будет способствовать созданию новых и удобных сервисов».

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