В Уфе изменилась схема движения нескольких межмуниципальных автобусных маршрутов

Согласно реестру межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок по территории РБ https://transport.bashkortostan.ru/upload/uf/cfc/nzcc, датированному 1 марта 2023 года, изменяется схема движения следующих маршрутов.



Автобусы №122 и №142 будут следовать до Южного автовокзала по схеме 220-й маршрутки, от округа Галле, через Спортивную и Дворец спорта (№142 продлили до Енгалышево, что стало полным дублированием 142-го автобуса БАТ).



Автобусы №131 и №247 продляются до ГДК с разворотом по кварталам кольцевым движением по улице Шота Руставели, Адмирала Макарова, Трамвайная, проспект Октября.



Автобус №350 продляется по проспекту Октября, через Южный проезд, бульвар Давлеткильдеева до ТРЦ «Планета», схема движения по Булгаково сохранена через ул. Цюрупы.