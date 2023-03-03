В России совершенствуется антикоррупционное законодательство

Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении поправки в законодательство в части совершенствования порядка осуществления контроля за расходами лиц, замещающих государственные должности, сообщает пресс-служба ведомства.

В соответствии с поправками предлагается обязать чиновников отчитываться о расходах по погашению кредитов на общую сумму, превышающую совокупный доход должностного лица и его супруга или супруги за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

Также в случае окончательного принятия закона будет закреплена необходимость представления сведений о расходах при рассрочке платежа по оплате имущества или поэтапном погашении кредита и будет действовать требование о предоставлении сведений о расходах на погашение кредитов в случае их рефинансирования.

Кроме того, будет осуществляться контроль за сделками, совершенными третьими лицами от имени или в интересах должностного лица, его супруга или супруги и несовершеннолетних детей.

«Усиление контроля не только над доходами, но и над расходами чиновников позволит повысить эффективность принимаемых государством мер по противодействию коррупции и создаст дополнительные барьеры для легализации неправедно нажитых средств», — заявил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Парламентарий отметил, что законопроектом предлагается установить десятилетний предельный срок для принятия решения об осуществлении контроля за расходами чиновника.

Действие закона будет распространяться на тех, кто занимает государственные должности федерального, регионального и муниципального уровней, а также на членов совета директоров и сотрудников Центробанка, госкорпораций, социальных фондов и на тех госслужащих, осуществление полномочий которых влечет за собой обязанность декларировать доходы.